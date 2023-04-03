Я и "Кто нахрен этот парень" должны боксировать: Макгрегор бросил вызов Стивенсу
Ирландец хочет снова выйти на ринг.
Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор предложил боксерский поединок Джереми Стивенсу.
"Я и "Кто это нахрен такой" должны боксировать", – написал ирландец в соцсетях.
Me and who the fuck is that guy should box.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2023
Напомним, сообщение Конора является отсылкой к его интервью на одной из пресс-конференций. Макгрегора спросили, кого он считает самым опасным соперником, после чего Стивенс всех прервал, назвав себя, на что бывший чемпион ответил: "Кто нахрен этот парень?"
Ранее сообщалось, что топовый легковес UFC обвинил Макгрегора в употреблении допинга.