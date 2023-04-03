Я и "Кто нахрен этот парень" должны боксировать: Макгрегор бросил вызов Стивенсу

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор предложил боксерский поединок Джереми Стивенсу.

"Я и "Кто это нахрен такой" должны боксировать", – написал ирландец в соцсетях.

Me and who the fuck is that guy should box. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2023

Напомним, сообщение Конора является отсылкой к его интервью на одной из пресс-конференций. Макгрегора спросили, кого он считает самым опасным соперником, после чего Стивенс всех прервал, назвав себя, на что бывший чемпион ответил: "Кто нахрен этот парень?"

Ранее сообщалось, что топовый легковес UFC обвинил Макгрегора в употреблении допинга.