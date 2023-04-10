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Сен-Пьер готов выйти на бой с Хабибом

Канадец хочет провести хайповый поединок.
Сегодня, 17:51
Жорж Сен-Пьер / Getty Images
Жорж Сен-Пьер / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что не исключает возможный поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

"Ходит много слухов. Знаете, если все хорошо организовать, а деньги отправить на благотворительность, то вполне. Я бы снова вышел на бой, но не для того, чтобы доказать, что я самый сильный боец на земле – я больше не заинтересован в этом.

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О выступлении в грэпплинг-поединке я бы подумал. Никогда не говори никогда", – заявил Сен-Пьер в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, оба бойца завершили карьеру более трех лет назад, оставив свои титулы вакантными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хабиб Нурмагомедов Жорж Сен-Пьер

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