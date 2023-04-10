Сен-Пьер готов выйти на бой с Хабибом
Канадец хочет провести хайповый поединок.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что не исключает возможный поединок с Хабибом Нурмагомедовым.
"Ходит много слухов. Знаете, если все хорошо организовать, а деньги отправить на благотворительность, то вполне. Я бы снова вышел на бой, но не для того, чтобы доказать, что я самый сильный боец на земле – я больше не заинтересован в этом.
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О выступлении в грэпплинг-поединке я бы подумал. Никогда не говори никогда", – заявил Сен-Пьер в интервью MMAFightingonSBN.
Напомним, оба бойца завершили карьеру более трех лет назад, оставив свои титулы вакантными.