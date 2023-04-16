Холлоуэй вошел в историю UFC, нанеся рекордное количество акцентированных ударов за карьеру
Американец сотворил что-то невозможное.
Топовый полулегковес Макс Холлоуэй обновил рекорд UFC по количеству точных ударов за карьеру. Об этом сообщает UFC News.
Американец вошел в историю промоушена, став первым бойцом, который нанес больше трех тысяч акцентированных ударов. За карьеру он выбросил 3122 точных удара.
Отметим, второе место занимает Фрэнки Эдгар, который нанес 1801 удар, а тройку замыкает Йоанна Енджейчик – 1754.
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Кроме того, Холлоуэй также является лидером среди всех бойцов, "приняв" больше всего ударов в голову. Данный показатель остановился на отметке 1310.
Напомним, на недавнем турнире UFC Fight Night в Канзасе американец победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.