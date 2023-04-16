iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Холлоуэй вошел в историю UFC, нанеся рекордное количество акцентированных ударов за карьеру

Американец сотворил что-то невозможное.
Сегодня, 18:54
Макс Холлоуэй / Getty Images
Макс Холлоуэй / Getty Images

Топовый полулегковес Макс Холлоуэй обновил рекорд UFC по количеству точных ударов за карьеру. Об этом сообщает UFC News.

Американец вошел в историю промоушена, став первым бойцом, который нанес больше трех тысяч акцентированных ударов. За карьеру он выбросил 3122 точных удара.

Отметим, второе место занимает Фрэнки Эдгар, который нанес 1801 удар, а тройку замыкает Йоанна Енджейчик – 1754.

Читай также: Бои без правил: расписание боев и турниров

Кроме того, Холлоуэй также является лидером среди всех бойцов, "приняв" больше всего ударов в голову. Данный показатель остановился на отметке 1310.

Напомним, на недавнем турнире UFC Fight Night в Канзасе американец победил Арнольда Аллена единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Макс Холлоуэй

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Джонс может завершить карьеру после боя с Миочичем Джонс может завершить карьеру после боя с Миочичем
Бой Джонс - Миочич не состоится этим летом Бой Джонс - Миочич не состоится этим летом
Экс-чемпион UFC Блахович готов согнать вес, чтобы подраться с Адесаньей за титул Экс-чемпион UFC Блахович готов согнать вес, чтобы подраться с Адесаньей за титул
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Робертсон легко одолел китайского соперника
просмотров

Последние новости

Европа21:52
Хави обвинил газон на стадионе Хетафе в потере очков Барселоны
Европа21:43
Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб
Европа21:24
Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Альмерию
НБА21:10
Плей-офф НБА: начался первый раунд
Гимнастика21:01
Украина показала лучший за шесть лет результат на Евро по спортивной гимнастике
Европа20:53
Сассуоло добыл минимальную победу над Ювентусом
Европа20:36
Антони принес Манчестер Юнайтед победу над Ноттингем Форест
Украина20:21
УПЛ: Шахтер обыграл Львов, Черноморец уступил Ворскле
ММА20:12
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:59
Артета - о ничье с Вест Хэмом: Огромное разочарование
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK