Макгрегор: Хабиб – толстая сука с сиськами

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях высказался о Хабибе Нурмагомедове.

"Кто-нибудь из бойцов ставил свой кошелек друг против друга, а потом выполнял условия? Нужно это прекратить. Бои – это жестко. Они могут закончиться как угодно. Удача играет чертовски важную роль.

Не нужно говорить, что вы ставите свой кошелек друг против друга. Потому что такого не бывает. И это глупо. Тренируйтесь усердно. Боритесь упорно. Зарабатывай свои деньги. А потом ими наслаждайтесь", – написал Макгрегор в твиттере.

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На данный пост один из пользователей заявил, что ирландец по-прежнему должен гонорар Нурмагомедову после их боя, на что боец ответил: "Хабиб – толстая сука с сиськами".

Khabib is a fat bitch with tits now, lad. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2023

Напомним, в 2018 году Макгрегор проиграл Хабибу болевым приемом в четвертом раунде.