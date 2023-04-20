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Макгрегор: Хабиб – толстая сука с сиськами

Ирландец вновь решил задеть кровного врага.
Сегодня, 18:19
Конор - Хабиб / Getty Images
Конор - Хабиб / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях высказался о Хабибе Нурмагомедове. 

"Кто-нибудь из бойцов ставил свой кошелек друг против друга, а потом выполнял условия? Нужно это прекратить. Бои – это жестко. Они могут закончиться как угодно. Удача играет чертовски важную роль.

Не нужно говорить, что вы ставите свой кошелек друг против друга. Потому что такого не бывает. И это глупо. Тренируйтесь усердно. Боритесь упорно. Зарабатывай свои деньги. А потом ими наслаждайтесь", – написал Макгрегор в твиттере.

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На данный пост один из пользователей заявил, что ирландец по-прежнему должен гонорар Нурмагомедову после их боя, на что боец ответил: "Хабиб – толстая сука с сиськами".

Напомним, в 2018 году Макгрегор проиграл Хабибу болевым приемом в четвертом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Хабиб Нурмагомедов

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