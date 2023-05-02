Макгрегор принял вызов Холлоуэя на бой

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор согласился на бой с Максом Холлоуэйем.

"Я бы с удовольствием сразился с Конором. Я был единственным парнем, который согласился драться с ним в 145-фунтовом весе", – написал Холлоуэй в твиттере.

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Спустя несколько часов ирландец ответил на данный вызов.

"Я никогда не уйду на пенсию, так что мы точно подеремся, парень".

I’m never retiring so we defo fighting, lad. https://t.co/mmIyLcoP4B — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 28, 2023

Напомним, первый поединок между Холлоуэйем и Макгрегором состоялся в августе 2013 года. Ирланлец победил оппонента единогласным решением судей.