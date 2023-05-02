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Гэтжи и Порье могли стать тренерами на TUF 31

Один из бойцов отказался от участия.
Сегодня, 14:19
ufc.com
ufc.com

Топовым легковесам UFC Джастину Гэтжи и Дастину Порье предлагали стать тренерами в шоу The Ultimate Fighter. 

"Перед тем, как я подписал контракт на бой с Физиевым, меня спросили, хочу ли я участвовать в шоу The Ultimate Fighter против Порье, но он ответил отказался.

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Я его не виню. Я бы на его месте не стал этого делать, когда у тебя столько денег. Вы что, предлагаете мне 80 тысяч долларов, чтобы я провел шесть недель вдали от семьи? Нет, спасибо", – сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, сейчас команды бойцов возглавляют Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC The Ultimate Fighter Дастин Порье джастин гэтжи

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