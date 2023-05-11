iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором

Американец верит, что данного боя не избежать.
Сегодня, 21:19
Макгрегор - Диаз / ufc.com
Макгрегор - Диаз / ufc.com

Экс-боец UFC Нейт Диаз заявил, что третий бой с бывшим двойным чемпионом Конором Макгрегором обязательно состоится. 

"Я бы хотел провести третий бой с Конором. Думаю, поединок неизбежен. Уверен, мы еще подеремся.

Читай также: Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов

Мне предлагали стать тренером в новом сезоне The Ultimate Fighter, но я отказался. Мне никогда не казалось это интересным", – сказал Диаз в интервью MMA Junkie.

Напомним, первый поединок между Диазом и Макгрегором завершился победой американца удушающим приемом, а второй бой по очкам выиграл ирландец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Нейт Диаз

Статьи по теме

Стала известна дата боя Джонс - Миочич Стала известна дата боя Джонс - Миочич
Топовый полусредневес UFC размышляет над завершением карьеры Топовый полусредневес UFC размышляет над завершением карьеры
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Сехудо определился со своим следующим соперником Сехудо определился со своим следующим соперником
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Невосполнимая потеря: Из Ливерпуля уходит тренер по аутам
Европа22:36
Фернандеш: Манчестер Юнайтед заслуживает играть в Лиге чемпионов
Европа22:20
Шевченко: Милан уступил Интеру психологически, но еще может отыграться
Лига Европы21:59
Ювентус - Севилья: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
Лига Европы21:57
Рома - Байер: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
НБА21:54
Плей-офф НБА: подходит к концу второй раунд
Европа21:49
Лэмпард сделал подарок игроку Челси U-14, позвав его тренироваться с первой командой
Киберспорт21:45
Blast Paris Major 2023: NaVi и Monte узнали своих следующих соперников
Украина21:24
Печерский суд Киева продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ
ММА21:19
Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK