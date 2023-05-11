Диаз намекнул на третий бой с Макгрегором

Американец верит, что данного боя не избежать.

Экс-боец UFC Нейт Диаз заявил, что третий бой с бывшим двойным чемпионом Конором Макгрегором обязательно состоится.

"Я бы хотел провести третий бой с Конором. Думаю, поединок неизбежен. Уверен, мы еще подеремся.

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Мне предлагали стать тренером в новом сезоне The Ultimate Fighter, но я отказался. Мне никогда не казалось это интересным", – сказал Диаз в интервью MMA Junkie.

Напомним, первый поединок между Диазом и Макгрегором завершился победой американца удушающим приемом, а второй бой по очкам выиграл ирландец.