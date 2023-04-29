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Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов

Американец меняет правила поединка.
Сегодня, 17:57
Пол и Диаз / Boxing Scene
Пол и Диаз / Boxing Scene

Блогер Джейк Пол предложил экс-бойцу UFC Нейту Диазу провести их бой на 15 раундов.

"Ты говоришь со мной, Нейт? Мы не забыли про твой положительный тест на стероиды. Ты и твой парень Конор – алкаши. Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие. ВАДА приедет в Стоктон, чтобы дать тебе пощечину", – написал Пол в твитере.

Напомним, поединок состоится 5 августа в Далласе, штат Техас, в American Airlines Center и будет состоять из восьми раундов. Пол и Диаз будут драться в весе до 84 кг.

Ранее Макгрегор сделал прогноз на бой Нейт Диаз - Джейк Пол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Джейк Пол

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