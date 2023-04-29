Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов
Блогер Джейк Пол предложил экс-бойцу UFC Нейту Диазу провести их бой на 15 раундов.
"Ты говоришь со мной, Нейт? Мы не забыли про твой положительный тест на стероиды. Ты и твой парень Конор – алкаши. Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие. ВАДА приедет в Стоктон, чтобы дать тебе пощечину", – написал Пол в твитере.
You speaking to me Nathan? We haven’t forgotten that you tested positive for steroids. You and your boyfriend Connor are juice heads.— Jake Paul (@jakepaul) April 29, 2023
Let’s do 15 rounds and see how good those cannabis corroded lungs are.
VADA going to be coming to Stockton to slap you up. https://t.co/Q1h0qmzW07
Напомним, поединок состоится 5 августа в Далласе, штат Техас, в American Airlines Center и будет состоять из восьми раундов. Пол и Диаз будут драться в весе до 84 кг.
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