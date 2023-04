Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов

Блогер Джейк Пол предложил экс-бойцу UFC Нейту Диазу провести их бой на 15 раундов.

"Ты говоришь со мной, Нейт? Мы не забыли про твой положительный тест на стероиды. Ты и твой парень Конор – алкаши. Давай сделаем 15 раундов и посмотрим, насколько хороши твои прокуренные каннабисом легкие. ВАДА приедет в Стоктон, чтобы дать тебе пощечину", – написал Пол в твитере.

You speaking to me Nathan? We haven’t forgotten that you tested positive for steroids. You and your boyfriend Connor are juice heads.



Let’s do 15 rounds and see how good those cannabis corroded lungs are.



VADA going to be coming to Stockton to slap you up. https://t.co/Q1h0qmzW07