Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL

Тяжеловес Фрэнсис Нганну рассказал, почему решил подписать контракт с PFL.

"Скажем так, PFL дал мне больше, чем предлагал кто-либо другой. Последние несколько месяцев были очень интересным временем, чтобы изучить и прощупать почву, но я очень рад этой сделке с PFL, потому что они предложили то, чего я ждал.

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Они пришли не просто как промоушен, который ищет бойца, а как партнеры, которые высоко оценивают меня как личность", – сказал Нганну в интервью NY Times.

Отметим, камерунец дебютирует в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.