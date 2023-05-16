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Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL

Камерунец доволен состоявшейся сделкой.
Сегодня, 20:49
Фрэнсис Нганну / pflmma.com
Фрэнсис Нганну / pflmma.com

Тяжеловес Фрэнсис Нганну рассказал, почему решил подписать контракт с PFL. 

"Скажем так, PFL дал мне больше, чем предлагал кто-либо другой. Последние несколько месяцев были очень интересным временем, чтобы изучить и прощупать почву, но я очень рад этой сделке с PFL, потому что они предложили то, чего я ждал.

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Они пришли не просто как промоушен, который ищет бойца, а как партнеры, которые высоко оценивают меня как личность", – сказал Нганну в интервью NY Times.

Отметим, камерунец дебютирует в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.

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