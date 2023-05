Тренер Нганну назвал причину ухода бойца из UFC

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну назвал причину ухода бойца из промоушена.

"Это было не 8 миллионов за бой. Если бы он проиграл Джону, то его зарплата значительно бы снизилась. Это была одна из причин его ухода – у него не было защиты, если бы он проиграл. Я думаю, что вброшено много дезинформации вокруг Фрэнсиса", – написал Никсик в твиттере.

It wasn’t 8 million PER fight. Had he lost to Jon, his pay would’ve significantly dropped. That was one of the hang ups in resigning, he had no protection if he lost to arguably the MMA GOAT. I think there’s a lot of misinformation being tossed around…. https://t.co/CA0jFwdS7Z