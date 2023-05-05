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Тренер Нганну назвал причину ухода бойца из UFC

Камерунец боялся понижения зарплаты, но в итоге остался безработным.
Сегодня, 00:44
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну назвал причину ухода бойца из промоушена. 

"Это было не 8 миллионов за бой. Если бы он проиграл Джону, то его зарплата значительно бы снизилась. Это была одна из причин его ухода – у него не было защиты, если бы он проиграл. Я думаю, что вброшено много дезинформации вокруг Фрэнсиса", – написал Никсик в твиттере.

Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что президент ONE FC отказался от подписания Нганну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC фрэнсис нганну

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