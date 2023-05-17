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Нганну назвал дату дебюта в PFL

Камерунец в этом году в октагон не выйдет.
Сегодня, 15:28
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Новоиспеченный тяжеловес Фрэнсис Нганну сказал, что планирует дебютировать в PFL в 2024 году.

Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Камерунец заявил, что соперник по его дебютному поединку получит не меньше двух миллионов долларов.

Также Фрэнсис сказал, что первый бой в промоушене может состояться в феврале-марте 2024 года.

Ранее Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрэнсис нганну PFL

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