Нганну назвал дату дебюта в PFL

Камерунец в этом году в октагон не выйдет.

Новоиспеченный тяжеловес Фрэнсис Нганну сказал, что планирует дебютировать в PFL в 2024 году.

Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Камерунец заявил, что соперник по его дебютному поединку получит не меньше двух миллионов долларов.

Также Фрэнсис сказал, что первый бой в промоушене может состояться в феврале-марте 2024 года.

Ранее Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL.