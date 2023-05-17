Нганну назвал дату дебюта в PFL
Камерунец в этом году в октагон не выйдет.
Новоиспеченный тяжеловес Фрэнсис Нганну сказал, что планирует дебютировать в PFL в 2024 году.
Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.
Камерунец заявил, что соперник по его дебютному поединку получит не меньше двух миллионов долларов.
Также Фрэнсис сказал, что первый бой в промоушене может состояться в феврале-марте 2024 года.
Ранее Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL.