Кормье: Нганну установил новый стандарт зарплат для бойцов

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о подписании контракта Фрэнсиса Нганну с PFL.

"Мы всегда знали, что если кто-то и установит новый стандарт, то это будет Фрэнсис. В тот момент, когда он объявил о расставании с UFC, мы были уверены, что он перепишет правила.

Фрэнсис считает, что его решение поможет другим бойцам. В контракте с PFL есть условие, согласно которому каждый его соперник должен получить прибавку к зарплате. Зарабатывает не только Фрэнсис, но и его оппоненты.

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Эти ребята и не мечтали о таких деньгах, но благодаря Фрэнсису они получат миллионы долларов", – сказал Кормье в интервью MMA Junkie.

Отметим, камерунец может дебютировать в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.