iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кормье: Нганну установил новый стандарт зарплат для бойцов

Камерунец помог всем коллегах по цеху.
Сегодня, 12:51
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о подписании контракта Фрэнсиса Нганну с PFL. 

"Мы всегда знали, что если кто-то и установит новый стандарт, то это будет Фрэнсис. В тот момент, когда он объявил о расставании с UFC, мы были уверены, что он перепишет правила.

Фрэнсис считает, что его решение поможет другим бойцам. В контракте с PFL есть условие, согласно которому каждый его соперник должен получить прибавку к зарплате. Зарабатывает не только Фрэнсис, но и его оппоненты.

Читай также: Нганну назвал дату дебюта в PFL

Эти ребята и не мечтали о таких деньгах, но благодаря Фрэнсису они получат миллионы долларов", – сказал Кормье в интервью MMA Junkie.

Отметим, камерунец может дебютировать в PFL в 2024 году, а в 2023 проведет матч по боксу. Соперники в обоих случаях пока не анонсированы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Кормье фрэнсис нганну PFL

Статьи по теме

Нганну назвал дату дебюта в PFL Нганну назвал дату дебюта в PFL
Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
Хавбек Манчестер Сити прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ Хавбек Манчестер Сити прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Киберспорт13:54
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
Европа13:40
Хавбек Манчестер Сити прокомментировал интерес к себе со стороны ПСЖ
Европа13:19
Анри восторженно высказался об игре Уокера в очных дуэлях против Винисиуса
ММА12:51
Кормье: Нганну установил новый стандарт зарплат для бойцов
Европа и мир12:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Венгрия сыграет со Швецией, Чехия встретится со Словенией
Футбол12:24
Барселона близка к подписанию хавбека Ман Сити
Европа12:20
В Баварии определились с судьбой Киммиха
Лига Чемпионов12:00
Легендарный трофей с Моуриньо и еще четыре: Все финалы Интера в Лиге чемпионов
Футбол11:55
Защитник Реала высказался о провальном матче против Манчестер Сити
Лига конференций11:45
АЗ - Вест Хэм: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK