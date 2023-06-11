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Глава UFC заявил о готовности провести второй бой Оливейра - Махачев

Уайт может организовать новый титульный поединок.
Сегодня, 16:53
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

"Невероятное выступление. Казалось, что Чарльзу все было подвластно. Очень хочу, чтобы он снова подрался с Исламом.

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Давайте не будем играть в игры. Этот поединок имеет смысл, он должен состояться. С нетерпением жду реванша", – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, первый бой между Оливейрой и Махачевым завершился победой Ислама удушающим приемом во втором раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт Чарльз Оливейра

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