Глава UFC заявил о готовности провести второй бой Оливейра - Махачев
Уайт может организовать новый титульный поединок.
Президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать бой между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
"Невероятное выступление. Казалось, что Чарльзу все было подвластно. Очень хочу, чтобы он снова подрался с Исламом.
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Давайте не будем играть в игры. Этот поединок имеет смысл, он должен состояться. С нетерпением жду реванша", – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, первый бой между Оливейрой и Махачевым завершился победой Ислама удушающим приемом во втором раунде.