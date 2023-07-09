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Волкановски нокаутировал Родригеса и защитил чемпионский титул в полулегком весе

Австралиец остается королем своего дивизиона.
Сегодня, 08:33
Яир Родригес и Александер Волкановски / Getty Images
Яир Родригес и Александер Волкановски / Getty Images

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Лас-Вегасе (штат Невада) прошел турнир UFC 290.

Его главным событием стал поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе между обладателем титула Александером Волкановски (26-2) и претендентом Яиром Родригесом (16-4).

Поединок дошел до третьего раунда, где 34-летний австралиец одержал победу техническим нокаутом, тем самым защитив свой статус чемпиона полулегкого веса.

Стоит отметить, что после боя он заявил, что ему потребуется операция на руке, после чего он хочет сразиться за титул чемпиона легкого веса.

Ранее стало известно, что легендарный боец ММА принял решение завершить карьеру, на что сильно повлияла дисквалификация из-за допинга.

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