Волкановски нокаутировал Родригеса и защитил чемпионский титул в полулегком весе

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Лас-Вегасе (штат Невада) прошел турнир UFC 290.

Его главным событием стал поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе между обладателем титула Александером Волкановски (26-2) и претендентом Яиром Родригесом (16-4).

Поединок дошел до третьего раунда, где 34-летний австралиец одержал победу техническим нокаутом, тем самым защитив свой статус чемпиона полулегкого веса.

STILL KING OF THE FEATHERWEIGHTS 👑🇦🇺@AlexVolkanovski stops Yair Rodriguez in Round 3!! #UFC290 pic.twitter.com/B4I8lR7WzD — UFC (@ufc) July 9, 2023

Стоит отметить, что после боя он заявил, что ему потребуется операция на руке, после чего он хочет сразиться за титул чемпиона легкого веса.

Still has his eyes on the lightweight title 👀@AlexVolkanovski with no shortage of opponents after #UFC290 pic.twitter.com/BLiaXwgrRu — UFC (@ufc) July 9, 2023

Ранее стало известно, что легендарный боец ММА принял решение завершить карьеру, на что сильно повлияла дисквалификация из-за допинга.