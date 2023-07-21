Легенда UFC изъявил желание вернуться в промоушен

Бывший боец UFC в полусреднем весе Нейт Диаз изъявил готовность вернуться в компанию.

"Если они согласятся, я с удовольствием вернусь в UFC. Я в любом случае обожаю Дану Уайта. Мне все равно, что он говорит. Это все бизнес. Я просто хочу сделать то, что должен в бою с Полом, а потом вернуться к тому, что я люблю – драться по-настоящему", – заявил американец в интервью Bradley Martyn’s Raw Talk.

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Напомним, 5 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против Нейта Диаза.

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