Диаз заявил, что хочет провести третий бой с Макгрегором

Экс-боец UFC Нейт Диаз заявил, что хочет в снова подраться с Конором Макгрегором.

"Да, мы должны опять подраться с Конором. Я знаю, что он разнесет всех этих ублюдков, которые возомнили себя крутыми парнями, но скоро придет и наш час. Все зависит от времени. Раньше я злился из-за всякой чуши. Хочу реванша с тех пор, как дал ему реванш", – заявил Диаз в интервью Bradley Martyn’s Raw Talk.

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Напомним, Макгрегор и Диаз ранее провели два поединка. В первом бою Нейт выиграл удушающим, а во втором победу одержал Конор судейским решением.

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