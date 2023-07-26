Нейт Диаз назвал самого сложного оппонента в своей карьере

Легенда UFC Нейт Диаз назвал самого сложного соперника в своей карьере.

"Джош Нир – тот еще ублюдок. Хотя сейчас он мой кент, мы с ним друзья. Но Джош дрался с Ником... Они жестко бились три раунда.

Мой брат делал свое, наносил много ударов, и я подумал: "Этот Нир просто сумасшедший". Ник финишировал его в третьем раунде, хотя обычно справлялся за один-два в то время.

Затем он спустился в 70 кг, и я попросил лучшего соперника. Я тогда только начинал в UFC, побил несколько парней. И мне дали Джоша Нира, который был в топ-5.

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Именно тогда я начал драться с лучшими. И это был мой самый тяжелый бой... Я посмотрел так много его видео, идеально подготовился.

Я собирался подстраиваться под его удары и контратаковать, хватать его, но он в итоге все отразил. Если вы посмотрите этот бой, то подумаете, что мы дрались на скорости 100 миль в час", – сказал Диаз в интервью MMA News.

Напомним, 5 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против Нейта Диаза.

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