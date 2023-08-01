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Фергюсон назвал причину поражения в бою с Грином

Легенда промоушена винит грязный прием оппонента.
Сегодня, 09:20
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Экс-обладатель титула временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон поделился мнением о бое с Бобби Грином.

"Подготовка к этому бою была особенной. Это был один из лучших тренировочных лагерей в моей карьере. Когда бой начался, я чувствовал себя великолепно. Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он не случайно тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приемов.

Это сильно испортило мой обзор. Но, несмотря на это, я даже не задумался остановить поединок, хотя доктор считал иначе. Я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось.

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К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Я не буду использовать тычок в глаз в качестве оправдания. Я уверен, мне есть что еще показать.

Благодарю семью и моих поклонников. Ваша поддержка многое значит для меня. Завтра проверю глаза, немного восстановлюсь и обратно за дело", – написал Фергюсон в соцсетях.

Напомним, для именитого американского бойца без правил данное поражение стало шестым кряду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Тони Фергюсон

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