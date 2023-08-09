Глава UFC высказался о возможном возвращении Диаза в промоушен
Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном возвращении в компанию бойца Нейта Диаза.
"Наше отношение к Диазу осталось тем же. Мы всегда к нему так относились. Часто шутил о том, каково иметь дело с братьями Диаз.
Эти двое – культовые бойцы, о которых через 20 лет все будут вспоминать и говорить. UFC всегда будет домом Нейта, он вырос здесь, появился на The Ultimate Fighter.
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В промоушене он провел несколько эпохальных боев. Мы любим этого парня. Не знаю насчет будущих боев, но UFC всегда будет его домом. Посмотрим", – сказал Уайт в интервью MMA Junkie.
Напомним, 11 сентября 2022 года Диаз завершил карьеру в UFC, победив на UFC 279 удушающим приемом в четвертом раунде Тони Фергюсона.
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