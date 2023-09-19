Кормье потребовал провести третий бой межу Грассо и Шевченко

Бывший двойной чемпион Даниэль Кормье заявил, что необходим третий бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

"Я думаю, что им нужно встретиться в третий раз. Если бы не очень плохой пятый раунд, то Шевченко стала бы чемпионкой. Нужно организовать трилогию. Это самый лучший, интересный и конкурентный бой в наилегчайшем дивизионе", – заявил Кормье на своем ютуб-канале.

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Напомним, Грассо и Шевченко не выявили победителя в реванше, так как бой закончился вничью.

В первом поединке победу одержала мексиканка, завоевав пояс в наилегчайшем весе.

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