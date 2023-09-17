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Макгрегор в соцсетях восхитился поединком Грассо - Шевченко

Ирландец поделился эмоциями от боя.
Сегодня, 15:50
Грассо - Шевченко / Getty Images
Грассо - Шевченко / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился в соцсетях эмоциями после увиденного боя между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

"Выдающийся бой! По моему мнению, один из лучших боев в истории женских ММА. Еще и закончился вничью, вау! Отличная работа! Невероятно!", — написал ирландец в твиттере.

Напомним, женский поединок завершился вничью, ввиду чего мексиканка сохранила свой титул.

Ранее МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Валентина Шевченко Алекса Грассо

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