Макгрегор в соцсетях восхитился поединком Грассо - Шевченко

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился в соцсетях эмоциями после увиденного боя между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

"Выдающийся бой! По моему мнению, один из лучших боев в истории женских ММА. Еще и закончился вничью, вау! Отличная работа! Невероятно!", — написал ирландец в твиттере.

Напомним, женский поединок завершился вничью, ввиду чего мексиканка сохранила свой титул.

Ранее МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей.

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