Диаз - Макгрегору: Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя

Американец хочет третий бой с хайповым ирландцем.

Бывший боец UFC Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору в соцсетях.

"Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боев".

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"Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.

Я просто позволил тебе убежать в закат. Смиритесь с этим, киски", – написал Диаз в твиттере.

Напомним, в последний раз американец выходил в октагон в сентябре 2022 года.

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