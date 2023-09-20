Диаз - Макгрегору: Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя
Американец хочет третий бой с хайповым ирландцем.
Бывший боец UFC Нейт Диаз обратился к Конору Макгрегору в соцсетях.
"Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боев".
Читай также: Глава UFC высказался о возможном возвращении Диаза в промоушен
"Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.
Я просто позволил тебе убежать в закат. Смиритесь с этим, киски", – написал Диаз в твиттере.
Напомним, в последний раз американец выходил в октагон в сентябре 2022 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!