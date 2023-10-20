Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на второй бой

Легенде ММА хочется снова подраться с блогером.

Бывший боец UFC Нейт Диаз заявил в соцсетях о намерении провести второй бой с Джейком Полом.

"Хочу реванш с этой напуганной с*кой", - написал американец в твиттере.

Rematch wit this scared bitch pic.twitter.com/RZrsUpttzZ — Nathan Diaz (@NateDiaz209) October 18, 2023

Напомним, 6 августа Диаз и Пол встретились в ринге в рамках 10-раундового боксерского поединка в лимите тяжелого веса.

Американский блогер одержал победу единогласным решением судей со счетом 97-92, 98-91, 98-91.

Ранее сообщалось, что Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!