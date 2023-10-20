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Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на второй бой

Легенде ММА хочется снова подраться с блогером.
Сегодня, 08:18
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images

Бывший боец UFC Нейт Диаз заявил в соцсетях о намерении провести второй бой с Джейком Полом.

"Хочу реванш с этой напуганной с*кой", - написал американец в твиттере.

Напомним, 6 августа Диаз и Пол встретились в ринге в рамках 10-раундового боксерского поединка в лимите тяжелого веса.

Американский блогер одержал победу единогласным решением судей со счетом 97-92, 98-91, 98-91.

Ранее сообщалось, что Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Джейк Пол

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Нейт Диаз вызвал Джейка Пола на второй бой
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