Чемпион UFC посетил матч одного из лидеров АПЛ
Эдвардс решил заскочить на "огонек" команды из Бирмингема.
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс стал специальным гостем на матче Астон Вилла - Бернли (3:2).
Британский боец появился со своим поясом на стадионе, сделав несколько фотографий под овации местных трибун.
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После игры Эдвардс зашел в раздевалку Виллы, где обменялся любезностями с игроками, дав им подержать свой титул и также попозировать с ним на камеру.
Отметим, Леон живет в Бирмингеме, где базируется и сама Астон Вилла.
После 20-ти туров АПЛ подопечные Унаи Эмери занимают второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
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