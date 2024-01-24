Женщина-легенда UFC готова вернуться в промоушен ради боя с доминирующей чемпионкой
Сайборг планирует взять реванш.
Бывшая женская чемпионка в полулегком весе Крис Сайборг заявила, что хочет вернуться в UFC ради реванша с Амандой Нуньес.
"Мой рекорд 10-0 после того боя в 2018 году. Если Аманда хочет вернуться в ММА, то может пришло мое время вернуться в UFC?" – написала в соцсетях Сайборг.
I am 10-0 since that night in 2018.— CrisCyborg.Com (@criscyborg) January 22, 2024
If @Amanda_Leoa returns maybe it’s time @criscyborg returns @ufc @danawhite https://t.co/MEtTCgYCE4
Напомним, Сайборг покинула UFC в 2019 году и перешла в Bellator, где стала чемпионкой в полулегком весе. До этого американца проиграла нокаутом Нуньес.
Ранее сообщалось, что легенда UFC отказался от боя с временным чемпионом в тяжелом весе.
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