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Легенда UFC отказался от боя с временным чемпионом в тяжелом весе

Британец смирился с тем, что топы не хотят с ним драться.
Сегодня, 14:22
Стипе Миочич / Getty Images
Стипе Миочич / Getty Images

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что Стипе Миочич отказался драться с ним. 

"Представители UFC связывались с моим менеджером и предлагали мне бой со Стипе Миочичем на турнире UFC 300. Разумеется, я принял бой".

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"Но позже мне сообщили, что Миочич отказался и будет драться только с Джоном Джонсом", – написал в соцсетях Аспиналл.

Напомним, бой Джона Джонса со Стипе Миочичем должен состояться в этом году, но из-за травмы он перенес на неопределенный срок.

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