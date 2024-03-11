По стопам Нганну: Легенда UFС пообещал "надрать зад" топовым боксерам-тяжеловесам
Вероятно, Диаз просто неудачно пошутил.
Топовый полусредневес UFC Нейт Диаз выступил с заявлением в соцсетях в адрес боксеров супертяжелого веса.
"Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри – я надеру вам всем задницы, Просто, чтобы вы знали", – написал американец в Твиттере.
Anthony Joshua— Nathan Diaz (@NateDiaz209) March 11, 2024
Deontay wilder
Tyson fury
I’ll whoop all your asses
Just so u know. 👊🏼
Напомним, 8 марта бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну потерпел сокрушительное поражение от Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил сразу о двух своих боях в 2024 году.
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