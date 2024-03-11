По стопам Нганну: Легенда UFС пообещал "надрать зад" топовым боксерам-тяжеловесам

Топовый полусредневес UFC Нейт Диаз выступил с заявлением в соцсетях в адрес боксеров супертяжелого веса.

"Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри – я надеру вам всем задницы, Просто, чтобы вы знали", – написал американец в Твиттере.

Anthony Joshua

Deontay wilder

Tyson fury



I’ll whoop all your asses

Just so u know. 👊🏼 — Nathan Diaz (@NateDiaz209) March 11, 2024

Напомним, 8 марта бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну потерпел сокрушительное поражение от Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил сразу о двух своих боях в 2024 году.

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