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Джон Джонс: На подходе самый большой бой в моей жизни

Легенда ММА начал готовиться ко встрече с опытным оппонентом.
26 мая, 14:19
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс сделал анонс о своем будущем поединке.

"Мне льстит внимание, но я больше не буду отвлекаться. На подходе самый большой бой в моей жизни", – написал в твиттере Джонс.

Напомним, осенью "Боунс" должен встретиться в октагоне со Стипендии Миочичем.

Ранее Джонс объяснил решение подраться с Миочичем, а не с Аспиналлом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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