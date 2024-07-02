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Джон Джонс высказался о возможном завершении карьеры после боя с Миочичем

Легенда ММА пока сам не определился с со своей судьбой.
Сегодня, 21:49
Джон Джонс / ufc.com
Джон Джонс / ufc.com

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс ответил на вопрос фаната касаемо возможного завершения карьеры.

"Уйду ли я на пенсию после боя с Миочичем? Честно говоря, сейчас сложно сказать. Во многом я буду основываться на следующем выступлении. Текущие варианты выглядят просто сумасшедшими", – написал американец.

Напомним, "Боунз" должен был провести бой с Миочичем на UFC 300, однако из-за травмы поединок перенесли.

Ранее глава UFC выступил с сенсационным заявлением касаемо карьеры Макгрегора и Джонса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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