Джон Джонс высказался о возможном завершении карьеры после боя с Миочичем

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс ответил на вопрос фаната касаемо возможного завершения карьеры.

"Уйду ли я на пенсию после боя с Миочичем? Честно говоря, сейчас сложно сказать. Во многом я буду основываться на следующем выступлении. Текущие варианты выглядят просто сумасшедшими", – написал американец.

Honestly, it’s hard to say right now, I’m gonna base a lot of that on my next performance. The options are looking crazy right now. https://t.co/3skkYSY7Aj