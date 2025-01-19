UFC 311: махачев выиграл главный бой вечера, Двалишвили защитил титул
Результаты очередного турнира по смешанным единоборствам.
В ночь на воскресенье, 19 января, в Инглвуде, Калифорния, прошел турнир UFC 311.
Главным событием вечера должен был стать бой между двумя росиянами исламом махачевым и арманом царукяном, но последний выбыл накануне поединка из-за травмы спины. Его зменил бразилец Ренато Мойкано.
Основной кард
- Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приемом в 1-м раунде
- Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей
- Иржи Прохазка победил Джамаала Хилла техническим нокаутом в 3-м раунде
- Жаилтон Алмейда победил Сергея Спивака техническим нокаутом в 1-м раунде
- Рейньера де Риддер победил Кевина Холланда удушающим приемом в 1-м раунде
Предварительный кард
- Раони Барселос победил Пэйтона Тэлботта единогласным решением судей
- Азамат Бекоев побелил Зака Риза техническим нокаутом в 1-м раунде
- Богдан Гуськов победил Билли Элекана удушающим приемом во 2-м раунде
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!