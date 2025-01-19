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UFC 311: махачев выиграл главный бой вечера, Двалишвили защитил титул

Результаты очередного турнира по смешанным единоборствам.
Сегодня, 09:40
Мераб Двалишвили - умар нурмагомедов / Getty Images
Мераб Двалишвили - умар нурмагомедов / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 января, в Инглвуде, Калифорния, прошел турнир UFC 311.

Главным событием вечера должен был стать бой между двумя росиянами исламом махачевым и арманом царукяном, но последний выбыл накануне поединка из-за травмы спины. Его зменил бразилец Ренато Мойкано.

Основной кард

  • Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приемом в 1-м раунде
  • Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей
  • Иржи Прохазка победил Джамаала Хилла техническим нокаутом в 3-м раунде
  • Жаилтон Алмейда победил Сергея Спивака техническим нокаутом в 1-м раунде
  • Рейньера де Риддер победил Кевина Холланда удушающим приемом в 1-м раунде

Предварительный кард

  • Раони Барселос победил Пэйтона Тэлботта единогласным решением судей
  • Азамат Бекоев побелил Зака ​​Риза техническим нокаутом в 1-м раунде
  • Богдан Гуськов победил Билли Элекана удушающим приемом во 2-м раунде
     

 

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