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Калинина не смогла преодолеть второй круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка разгромно уступила французской сопернице.
29 мая, 19:44       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинка Ангелина Калинина не смогла пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Франции-2025.

Во втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка, которая считалась фавориткой матча, разгромно проиграла в двух сетах представительнице Франции Лоис Буассон, уступив со счетом 1:6, 2:6.

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Соперницы провели на корте 1 час и 3 минуты.

Ролан Гаррос-2025
Одиночный разряд, второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Лоис Буассон (Франция) 1:6, 2:6

Ранее Калинина вместе с китаянкой Сюй Ифань также уступила на старте парного турнира.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.

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