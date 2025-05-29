Калинина не смогла преодолеть второй круг Ролан Гаррос
Украинка Ангелина Калинина не смогла пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Франции-2025.
Во втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка, которая считалась фавориткой матча, разгромно проиграла в двух сетах представительнице Франции Лоис Буассон, уступив со счетом 1:6, 2:6.
Читай также: Ястремская одолела "нейтралку" во втором раунде Ролан Гаррос
Соперницы провели на корте 1 час и 3 минуты.
Ролан Гаррос-2025
Одиночный разряд, второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Лоис Буассон (Франция) 1:6, 2:6
Ранее Калинина вместе с китаянкой Сюй Ифань также уступила на старте парного турнира.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!