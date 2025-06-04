Француженка из четвертой сотни рейтинга выбила бесфлажную андрееву в четвертьфинале Ролан Гаррос

Лоис Буассон неожиданно обыграла россиянку мирру андрееву в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Французская теннисистка, идущая в классификации WTA на 361-й позиции, одержала победу в двух сетах.

В первой партии соперницы играли на равных. Нейтральная спортсменка дважды вырывалась вперед благодаря брейкам, но Буассон со временем отвечала обратными. В конце концов, француженка дожала андрееву на тай-брейке (8:6).

Во втором сете российская теннисистка попыталась реабилитироваться. Она взяла три гейма со старта, но хозяйка кортов устроила феерический камбэк. Она взяла 6 пунктов подряд (3 брейка) и отправила андрееву домой.

Ролан Гаррос

женщины, 1/4 финала

мирра андреева (нейтр.) – Лоис Буассон (Франция) – 6:7, 3:6

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале French Open полячке Иге Швентек.

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