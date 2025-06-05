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Полуфиналист Ролан Гаррос - о том, как ударил мячом судью: Я испугался

Лоренцо Музетти попал в линейную рефери.
Сегодня, 08:33       Автор: Василий Войтюк
Лоренцо Музетті / Getty Images
Лоренцо Музетті / Getty Images

Итальянец Лоренцо Музетти (№7 мирового рейтинга) во время поединка четвертьфинальной стадии Ролан Гаррос против Фрэнсиса Тиафу (№16) отметился не самым красивым поступком.

В одном из моментов итальянец ногой ударил по мячу, который попал прямиком по женщине линейному арбитру.

Музетти получил предупреждение от главного судьи, но матч все же продолжился и он сумел выиграть его со счетом 3:1 по сетам (6:2, 4:6, 7:5, 6:2).

Это было досадное стечение обстоятельств. Признаюсь, что я немного испугался, когда это увидел, ведь совсем не хотел никому навредить. Я сразу подошел извиниться перед линейным судьей и перед всеми, кого это могло задеть

С расписанием полуфинальной стадии Ролан Гаррос, на которой впервые сыграют два представителя Италии, можно ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Лоренцо Музетти

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