Синнер обыграл Джоковича по пути в финал Ролан Гаррос

Итальянец Янник Синнер разобрался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в трех сетах. Правда, полуфинал Открытого чемпионата Франции затянулся более чем на три часа.

В первой партии первый сеянный оформил брейк в пятом гейме. Вместе с качественной игрой на собственных подачах этого Синнеру хватило для успеха. Едва не повторился сценарий во втором сете.

На этот раз Синнер взял подачу балканца в седьмом гейме. Однако, Джокович ответил в десятом. Но после затяжного розыгрыша в следующем итальянский теннисист оказался впереди и дожал оппонента.

В третьей же партии соперники обошлись без брейков. Итак, дело дошло до тай-брейка. С интригой там не сложилось, ведь Синнер быстро ушел в отрыв и все же отправил Джоковича домой.

Ролан Гаррос

мужчины, 1/2 финала

Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 6) – 6:4, 7:5, 7:6

Ранее испанец Карлос Алькарас стал первым финалистом Ролан Гаррос с победой над Лоренцо Музетти из Италии.

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