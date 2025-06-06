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Синнер обыграл Джоковича по пути в финал Ролан Гаррос

Первая ракетка мира оказалась сильнее бывшего лидера тура.
Вчера, 23:34       Автор: Антон Федорцив
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Итальянец Янник Синнер разобрался с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в трех сетах. Правда, полуфинал Открытого чемпионата Франции затянулся более чем на три часа.

В первой партии первый сеянный оформил брейк в пятом гейме. Вместе с качественной игрой на собственных подачах этого Синнеру хватило для успеха. Едва не повторился сценарий во втором сете.

На этот раз Синнер взял подачу балканца в седьмом гейме. Однако, Джокович ответил в десятом. Но после затяжного розыгрыша в следующем итальянский теннисист оказался впереди и дожал оппонента.

В третьей же партии соперники обошлись без брейков. Итак, дело дошло до тай-брейка. С интригой там не сложилось, ведь Синнер быстро ушел в отрыв и все же отправил Джоковича домой.

Ролан Гаррос
мужчины, 1/2 финала
Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 6) – 6:4, 7:5, 7:6

Ранее испанец Карлос Алькарас стал первым финалистом Ролан Гаррос с победой над Лоренцо Музетти из Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Новак Джокович Янник Синнер

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