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Свитолина получила индивидуальную награду

Трофей за выступления на Billie Jean King Cup.
Сегодня, 11:26       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Эдина Свитолина была награждена призом "Heart Award" от организаторов Кубка Billie Jean King.

Награда "Heart Award" вручается теннисисткам, которые "отлично представляли свою страну, проявили исключительную отвагу на корте и продемонстрировали невероятную преданность команде во время соревнований Кубка Billie Jean King".

Оппонентками Свитолиной в борьбе за награду были:

  • Соней Картал из Великобритании,
  • Эна Шибахара из Японии,
  • Виктория Мбоко из Канады
  • Бернарда Пера из США.

В голосовании Свитолина набрала 33% и на 6% обошла Бернарду Пера.

"Для меня большая честь получить эту награду. Спасибо всем, кто за меня проголосовал. В этом году играть за Украину было особенно важно. Представлять свою страну в столь тяжелое время — это огромная мотивация".

Также Свитолина заявила, что решила передать призовые в размере $3,000 в фонд Svitolina Foundation, поддерживающий молодых талантов.

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