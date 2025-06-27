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Первая ракетка Польши пропустит Уимблдон

Поклонники Иги Швентек могут не беспокоиться.
Сегодня, 18:06       Автор: Антон Федорцив
Хуберт Хуркач / Getty Images
Хуберт Хуркач / Getty Images

Польский теннисист Хуберт Хуркач не будет участвовать в Уимблдонском турнире-2025. Полуфиналист 2021 года сообщил о снятии с соревнований за считанные до старта в личном X.

Опытный поляк столкнулся с проблемами со здоровьем. Хуркач не готов играть из-за скопления жидкости в коленном суставе. Оно стало следствием хирургического вмешательства после падения на прошлогоднем Уимблдоне.

Хуркач стал вторым снявшимся с турнира участником соревнований. Ранее от выступлений отказался хорватский теннисист Борна Чорич. Обоих в первом раунде заменят лаки-лузеры.

Напомним, британец Энди Маррей получит персональную статую на Уимблдонском турнире.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Хуберт Хуркач

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