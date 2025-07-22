Испания объявила заявку на матч против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
В составе немало известных имен.
Теннисная сборная Испании назвала четырех участниц финального раунда Кубка Билли Джин Кинг. В заявку попали три представительницы первой сотни мирового рейтинга, сообщает BTU.
На роль лидера команды будет претендовать десятая ракетка мира Паула Бадоса. Компанию ей составят Джессика Боусас Манейро, Кристина Букша и Алена Большова.
Финал Кубка Билли Джин Кинг запланирован на 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне. В четвертьфинале соревнований Испания будет противостоять сборной Украины. Поединок намечен на 17 сентября.
Тем временем сборная Украины обнародовала предварительную заявку на финал Кубка Билли Джин Кинг.
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