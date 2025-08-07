Ястремская оформила удар месяца в женском туре
Украинка Даяна Ястремская получила признание теннисной публики. Она стала победительницей голосования на лучший удар июля под эгидой WTA.
Звездное время теннисистки пришлось на турнир в немецком Гамбурге. В противостоянии с хозяйкой кортов Юле Нимайер Ястремская выполнила обводной удар из форхенда, догнав мяч после удара немки.
A full-stretch, no-doubt forehand laser 😮💨— wta (@WTA) August 7, 2025
Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6
В конце концов, украинская спортсменка одолела Нимайер в двух сетах (6:4, 6:3). Ястремская дошла на турнире WTA 250 до полуфинала. Там она уступила француженке Лоис Буассон (1:6, 6:7).
Напомним, ранее Ястремская зачехлила ракетку в Монреале на стадии 1/8 финала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!