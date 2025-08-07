iSport.ua
Ястремская оформила удар месяца в женском туре

Отечественная теннисистка победила в голосовании.
Сегодня, 17:17       Автор: Антон Федорцив
Украинка Даяна Ястремская получила признание теннисной публики. Она стала победительницей голосования на лучший удар июля под эгидой WTA.

Звездное время теннисистки пришлось на турнир в немецком Гамбурге. В противостоянии с хозяйкой кортов Юле Нимайер Ястремская выполнила обводной удар из форхенда, догнав мяч после удара немки.

В конце концов, украинская спортсменка одолела Нимайер в двух сетах (6:4, 6:3). Ястремская дошла на турнире WTA 250 до полуфинала. Там она уступила француженке Лоис Буассон (1:6, 6:7).

Напомним, ранее Ястремская зачехлила ракетку в Монреале на стадии 1/8 финала.

