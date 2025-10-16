iSport.ua
Украинская теннисистка Костюк оценила свой сезон 2025 года

Рассказала о самых важных уроках года.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась постом в Instagram, где подвела итоги этого сезона.

Добавим, что в этом сезоне Костюк смогла дойти до третьего круга Australian Open, однако вылетела на старте Ролан Гаррос и Уимблдона, а также вышла в 1/8 US Open.

"Этот сезон стал одним из самых стабильных и важных в моей карьере. Было непросто, но я продолжала приходить и делать свою работу, независимо от того, что происходило вокруг.

Были недели, когда я даже не знала, смогу ли играть, и моменты, которые испытывали меня всеми возможными способами. Но однажды мы всегда находили выход, и это благодаря людям вокруг меня. Моя команда и все близкие держали меня на плаву и верили в меня, когда я сама не могла. Такая поддержка даёт силу, которую словами не описать.

И это напомнило мне об одной простой вещи: важно не то, сколько раз ты падаешь, а сколько раз находишь мужество подняться снова.

Этот год тоже заставил меня по-другому взглянуть на теннис. Это очень эгоцентричный мир: всё вращается вокруг тебя, твоего тела, твоих целей и твоего мышления. Но как только я увидела всё таким, каково оно на самом деле, что-то изменилось. Я начала замечать больше, искать смысл не только в результатах и ценить само путешествие.

Тур становится всё сложнее каждый год: больше требований, больше матчей, больше путешествий. Поэтому сейчас баланс означает всё. Это о защите моего тела, моей энергии и построении чего-то, что будет продолжаться.

Были шаги вперёд и назад, большие и малые, но все они были частью одного пути. И в конце именно это и имеет значение: не финишная прямая, а путь, по которому ты идёшь, чтобы достичь цели".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

