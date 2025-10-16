Киченок завершила выступление в парном разряде турнира в Нинбо

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес проиграла в четвертьфинале парного разряда турнира в китайском Нинбо.

Дуэт украинки и австралийки встретился с норвежкой Ульрикке Эйкери и китаянкой Тан Цяньхуэй.

Матч завершился со счётом 2:1 (3:6, 6:3, 11:9).

В первом сете Киченок и Перес победили, сделав один брейк. Во второй партии Людмила и Эллен уступили один гейм на своей подаче. На супер тай-брейке украинка и австралийка отыграли четыре матчбола, но всё же проиграли.

Ранее сестра Людмилы, Надежда Киченок, вместе с японкой Макото Ниномией сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA 250 в Осаке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!