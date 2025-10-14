Украинско-японский дуэт одержал девятую подряд победу

Киченок и Ниномия вышли в четвертьфинал WTA 250 в Осаке.

Сейчас проходит турнир WTA 250 в Осаке. Украинская теннисистка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия сумели пробиться в четвертьфинал.

В своём матче они победили пару Джулиану Олмос из Мексики и Алдилу Сутджиади из Индонезии со счётом 6:1, 7:5.

Теперь в четвертьфинале Киченок и Ниномия сыграют против победительниц матча Нао Хибино/Катажина Питер – Жаклин Кристиан/Ольга Данилович.

Добавим, что для Киченок и Ниномии этот матч стал девятым для их дуэта, и все девять матчей они смогли выиграть.

Напомним, что на другом турнире, проходившем в США, украинка играла в паре с теннисисткой из страны-агрессора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!