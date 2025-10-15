iSport.ua
Киченок вышла в полуфинал японского турнира

Надежда вместе с японской партнершей прошли чвертьфинальную стадию.
Сегодня, 13:05       Автор: Василий Войтюк
Надежда Киченок / Getty Images
Надежда Киченок / Getty Images

В японской Осаке проходит турнир серии WTA 250, в рамках которого украинка Надежда Киченок в паре с японкой Макото Ниномия в четвертьфинале обыграли румыно-сербский дуэт Жаклин Кристиан - Ольга Данилович.

Соперницы выиграли по одному сету с одинаковым счетом 7:5. На решающем супертай-брейке борьба шла равной, но после того, как счет стал 5:6 в пользу соперниц украинки, она с партнершей выиграли пять розыгрышей подряд, а вместе с ними и матч.

1/4 финала, Осака
Н.Киченок/Ниномия – Кристиан/Данилович – 7:5, 5:7, 10-6

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева на турнире в Китае не смогла обыграть более звездную понентку.

