Киченок и Эала обеспечили себя место в полуфинале Гуанчжоу

Единственная украинка в полуфинале WTA 250.
Сегодня, 11:33       Автор: Валентина Чорноштан
Киченок и Эала / Getty Images
Киченок и Эала / Getty Images

Украинка Надежда Киченок и филиппинка Александра Эала вышли в полуфинал турнира WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В 1/4 финала украино-филиппинский дуэт обыграл нейтральных теннисисток с российскими паспортами Полину Кудерметову и Камиллу Рахимову со счётом 6:3, 7:5.

Во время игры Киченок и Эала дважды подавали навылет, не совершали двойных ошибок и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. Матч длился 1 час 18 минут.

В 1/2 финала они сыграют с победителями пары Квинн Глисон/Елена Приданкина - Катаржина Питер/Дженис Чжэн.

Добавим, что сейчас Надежда Киченок является единственной украинкой, выступающей в этом турнире.

Добавим, что сейчас Надежда Киченок является единственной украинкой, выступающей в этом турнире.

