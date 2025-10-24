Киченок и Эала обеспечили себя место в полуфинале Гуанчжоу
Украинка Надежда Киченок и филиппинка Александра Эала вышли в полуфинал турнира WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.
В 1/4 финала украино-филиппинский дуэт обыграл нейтральных теннисисток с российскими паспортами Полину Кудерметову и Камиллу Рахимову со счётом 6:3, 7:5.
Во время игры Киченок и Эала дважды подавали навылет, не совершали двойных ошибок и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. Матч длился 1 час 18 минут.
В 1/2 финала они сыграют с победителями пары Квинн Глисон/Елена Приданкина - Катаржина Питер/Дженис Чжэн.
Добавим, что сейчас Надежда Киченок является единственной украинкой, выступающей в этом турнире.
