Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"

Элитные спортсмены приедут на Ближний Восток.
Сегодня, 19:21       Автор: Антон Федорцив
Карлос Алькарас (в центре) / Getty Images
Ассоциация теннисистов-профессионалов согласилась добавить в календарь десятый "Мастерс". Тур заключил контракт с Суверенным фондом Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт ATP.

Премьерный турнир состоится в 2028 году. Он продлится неделю и не будет обязательным для теннисистов. Спортсмены будут соревноваться на "харде", а в сетку попадут 56 теннисистов.

В данный момент в туре остается 9 "Мастерсов". Лучшие представители тура сражаются за титулы в США (Индиан-Уэллс, Майами, Цинциннати), Монако, Мадриде, Риме, Торонто, Шанхае и Париже.

Кстати, итальянец Янник Синнер отказался от участия в Кубке Дэвиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

