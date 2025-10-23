Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"

Ассоциация теннисистов-профессионалов согласилась добавить в календарь десятый "Мастерс". Тур заключил контракт с Суверенным фондом Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт ATP.

Премьерный турнир состоится в 2028 году. Он продлится неделю и не будет обязательным для теннисистов. Спортсмены будут соревноваться на "харде", а в сетку попадут 56 теннисистов.

В данный момент в туре остается 9 "Мастерсов". Лучшие представители тура сражаются за титулы в США (Индиан-Уэллс, Майами, Цинциннати), Монако, Мадриде, Риме, Торонто, Шанхае и Париже.

Кстати, итальянец Янник Синнер отказался от участия в Кубке Дэвиса.

