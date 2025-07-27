Украинская теннисистка Надежда Киченок повторила национальный рекорд.

Накануне, напомним, украинка в паре с Макото Ниномией взяла второй подряд парный титул WTAв Праге.

Для Надежды победа стала 11-й в парном разряде, что является национальным рекордом. Интересно, что его обладательницей является ее сестра Людмила.

При чем по четыре титулы сестры выиграли, играя вместе.

Всего отметим, что в карьере Належды Киченок 22 финала в парном разряде WTA и 11 побед.

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