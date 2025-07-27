Стародубцева и другие украинки получили соперниц в Монреале

Квартет украинок будет готовиться к US Open.

Ведущие отечественные теннисистки примут участие в канадском "тысячнике". Турнир продлится с 27 июля по 7 августа.

В первом раунде стартует Юлия Стародубцева. Украинка встретится с китайской теннисисткой Ван Яфань. До сих пор единственный очный поединок соперниц выиграла Стародубцева.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления во втором круге. Их оппонентки определятся в 1/64 финала соревнований. В частности, первой ракетке Украины светит матч против россиянки Камиллы Рахимовой.

Поединки 1-го и 2-го раундов National Bank Open с участием украинок:

Юлия Стародубцева – Ван Яфань (Китай, Q)

Элина Свитолина (10) – Камилла Рахимова/Кайла Кросс (нейтр., Q/Канада)

Марта Костюк (24) – Маркета Вондроушова/Александра Эала (Чехия/Филиппины)

Дайана Ястремская (30) – Бернарда Пера/Камила Осорио Серрано (США, Q/Колумбия)

Напомним, ранее сборная Украины обнародовала предварительную заявку на финал Кубка Билли Джин Кинг.

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