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Стародубцева и другие украинки получили соперниц в Монреале

Квартет украинок будет готовиться к US Open.
Сегодня, 13:37       Автор: Антон Федорцив
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Ведущие отечественные теннисистки примут участие в канадском "тысячнике". Турнир продлится с 27 июля по 7 августа.

В первом раунде стартует Юлия Стародубцева. Украинка встретится с китайской теннисисткой Ван Яфань. До сих пор единственный очный поединок соперниц выиграла Стародубцева.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления во втором круге. Их оппонентки определятся в 1/64 финала соревнований. В частности, первой ракетке Украины светит матч против россиянки Камиллы Рахимовой.

Поединки 1-го и 2-го раундов National Bank Open с участием украинок:

  • Юлия Стародубцева – Ван Яфань (Китай, Q)
  • Элина Свитолина (10) – Камилла Рахимова/Кайла Кросс (нейтр., Q/Канада)
  • Марта Костюк (24) – Маркета Вондроушова/Александра Эала (Чехия/Филиппины)
  • Дайана Ястремская (30) – Бернарда Пера/Камила Осорио Серрано (США, Q/Колумбия)

Напомним, ранее сборная Украины обнародовала предварительную заявку на финал Кубка Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Юлия Стародубцева

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