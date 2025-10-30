Первая ракетка США стал пятым участником ATP Finals

В списке участников Итогового турнира ATP стало меньше вакантных мест. Американский теннисист Тейлор Фритц присоединился к перечню лучших в сезоне-2025, сообщает официальный сайт тура.

Он составит компанию испанцу Карлосу Алькарасу, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, немцу Александеру Звереву и сербскому ветерану Новаку Джоковичу. ATP Finals состоится 9-16 ноября. Примет турнир итальянский Турин.

В этом году Фритц дошел до трех финальных поединков. Американец выиграл травяные турниры в немецком Штутгарте и британском Истборне. На "харде" же он проиграл финал Japan Open Алькарасу.

Тем временем монегаск Валентен Вашеро пересекся на корте с кузеном второй раз за месяц.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!