Первая ракетка США стал пятым участником ATP Finals

Сильнейший американец сразится за титул.
Сегодня, 18:08       Автор: Антон Федорцив
Тейлор Фритц / Getty Images
Тейлор Фритц / Getty Images

В списке участников Итогового турнира ATP стало меньше вакантных мест. Американский теннисист Тейлор Фритц присоединился к перечню лучших в сезоне-2025, сообщает официальный сайт тура.

Он составит компанию испанцу Карлосу Алькарасу, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, немцу Александеру Звереву и сербскому ветерану Новаку Джоковичу. ATP Finals состоится 9-16 ноября. Примет турнир итальянский Турин.

В этом году Фритц дошел до трех финальных поединков. Американец выиграл травяные турниры в немецком Штутгарте и британском Истборне. На "харде" же он проиграл финал Japan Open Алькарасу.

Тем временем монегаск Валентен Вашеро пересекся на корте с кузеном второй раз за месяц.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Итоговый турнир ATP Тейлор Фритц

