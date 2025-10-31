iSport.ua
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном

Признался, что не находится в идеальной форме перед четвертьфиналом.
Сегодня, 14:07       Автор: Валентина Чорноштан
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/4 финала Мастерса в Париже, где сыграет против американца Бена Шелтона.

До этого в третьем круге четырёхкратный победитель турниров серии Большого шлема обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины со счётом 7:5, 6:1.

"Я стараюсь справляться с этим как можно лучше, но ясно, что я не на 100%. Посмотрим. Чувствую, что сегодня игра была менее физически требовательной, что для меня хорошо. Я рад, что выиграл за два сета, менее чем за полтора часа", — цитирует Синнера Punto de Break.

Добавим, что встреча итальянца против Шелтона станет их восьмой личной встречей, счёт 6:1 в пользу Янника.

Читай также: Первая ракетка США стал пятым участником ATP Finals

В этом сезоне теннисисты уже сыграли на Уимблдоне и Australian Open. Оба матча выиграл итальянец.

