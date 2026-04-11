Вашеро отметился редким достижением на "Мастерсах"

Продолжает сенсацию в Монте-Карло.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Валентин Вашеро / Getty Images

Монегасский теннисист Валентин Вашеро сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло.

Тем самым 27-летний спортсмен смог лишь во второй раз выйти в полуфинал на уровне ATP в своей карьере.

Добавим, что в прошлом сезоне Валентин выиграл титул на "Мастерсе" в Шанхае.

Вследствие чего он стал единственным теннисистом с 1990 года, кому удалось выйти в свои первые два полуфинала на турнирах серии "Мастерс".

Статьи по теме

Сенсационные кузены сыграют дуэтом на Australian Open Сенсационные кузены сыграют дуэтом на Australian Open
Вашеро в слезах после победы над кузеном: "Хотел бы, чтобы победителей было двое" Вашеро в слезах после победы над кузеном: "Хотел бы, чтобы победителей было двое"
Вашеро сенсационно выиграл Shanghai Masters Вашеро сенсационно выиграл Shanghai Masters
Джокович проиграл сенсационному монегаску полуфинал Шанхая Джокович проиграл сенсационному монегаску полуфинал Шанхая

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

