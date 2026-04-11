Вашеро отметился редким достижением на "Мастерсах"

Монегасский теннисист Валентин Вашеро сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло.

Тем самым 27-летний спортсмен смог лишь во второй раз выйти в полуфинал на уровне ATP в своей карьере.

Добавим, что в прошлом сезоне Валентин выиграл титул на "Мастерсе" в Шанхае.

Вследствие чего он стал единственным теннисистом с 1990 года, кому удалось выйти в свои первые два полуфинала на турнирах серии "Мастерс".

Тем временем Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей.

