Киченок и Остапенко выиграли два матча в один день, выйдя в финал турнира WTA 1000

В ночь на субботу, 20 августа, состоялось сразу два раунда женского парного разряда WTA 1000 в американском Цинциннати.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко пробилась в финал турнира, преодолев за шестичасовой отрезок две стадии.

Читай также: Костюк уступила во втором раунде турнира WTA в США

В 1/4 финала их соперницами были Анна Данилина (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майя. Первые два сета закончились с одинаковым счетом 6:3 в обе стороны. Финал же остался за Киченок и Остапенко.

WTA 1000. Цинциннати

1/4 финала, парный разряд

А. Данилина / Б. Хаддад Майя - Л. Киченок / Е. Остапенко 1:2 (3:6, 6:3, 8:10)

В полуфинале украинке и латвийке попались главные фавориты турнира - 20-я ракетка мира Вероника Кудерметова и 33-я ракетка мира Элизе Мертенс.

Так же, как и в четвертьфинале, матч дошел до третьего сета, где Людмила и Елена справились со своими оппонентками даже быстрее, чем несколькими часами ранее.

WTA 1000. Цинциннати

1/4 финала, парный разряд

В. Кудерметова / Э. Мертенс - Л. Киченок / Е. Остапенко 1:2 (6:4, 6:7 (5), 5:10)

Final bound 🙌



The No.7 seeds Lyudmyla Kichenok and @JelenaOstapenk8 take out the top seeds Mertens/Kudermetova!#CincyTennis pic.twitter.com/1SAHQ1mwCp — wta (@WTA) August 20, 2022

Таким образом Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в финал, где встретятся с Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес. Стоит отметить, что они уже встречались в этом году на турнире в Мадриде, где победу праздновала украинка со своей партнершей.