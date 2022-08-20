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Киченок и Остапенко выиграли два матча в один день, выйдя в финал турнира WTA 1000

Украино-латвийский тандем выбил в полуфинале фаворитов соревнования.
Сегодня, 11:25
Людмила Киченок и Елена Остапенко / БТУ
Людмила Киченок и Елена Остапенко / БТУ
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В ночь на субботу, 20 августа, состоялось сразу два раунда женского парного разряда WTA 1000 в американском Цинциннати.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко пробилась в финал турнира, преодолев за шестичасовой отрезок две стадии.

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В 1/4 финала их соперницами были Анна Данилина (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майя. Первые два сета закончились с одинаковым счетом 6:3 в обе стороны. Финал же остался за Киченок и Остапенко.

WTA 1000. Цинциннати
1/4 финала, парный разряд

А. Данилина / Б. Хаддад Майя - Л. Киченок / Е. Остапенко 1:2 (3:6, 6:3, 8:10)

В полуфинале украинке и латвийке попались главные фавориты турнира - 20-я ракетка мира Вероника Кудерметова и 33-я ракетка мира Элизе Мертенс.

Так же, как и в четвертьфинале, матч дошел до третьего сета, где Людмила и Елена справились со своими оппонентками даже быстрее, чем несколькими часами ранее. 

WTA 1000. Цинциннати
1/4 финала, парный разряд

В. Кудерметова / Э. Мертенс - Л. Киченок / Е. Остапенко 1:2 (6:4, 6:7 (5), 5:10)

Таким образом Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в финал, где встретятся с Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес. Стоит отметить, что они уже встречались в этом году на турнире в Мадриде, где победу праздновала украинка со своей партнершей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис WTA Елена Остапенко Людмила Киченок
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